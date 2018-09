Unfall auf B2 mit Verletzten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberau (dpa/lby) - Bei einem schweren Unfall sind auf einer Bundesstraße in Oberbayern mindestens zwei Menschen schwer verletzt worden. Es sei auf der Bundesstraße 2 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf Höhe der Gemeinde Oberau zu einem Frontalzusammenstoß gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Autos seien an dem Unfall beteiligt gewesen, mindestens zwei Menschen seien nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden, hieß es. "Ein Pkw wurde zudem an die angrenzend verlaufende Bahnstrecke geschleudert", sagte der Sprecher, konnte jedoch zunächst keine konkreten Angaben zum Unfallhergang machen.

Der Bahnverkehr zwischen Eschenlohe und Garmisch-Partenkirchen wurde bis zum späten Nachmittag eingestellt. Die B2 zwischen Oberau und Eschenlohe blieb nach Angaben des Polizeisprechers unterdessen zunächst in beide Richtungen gesperrt.