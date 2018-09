Mann stirbt nach schwerem Verkehrsunfall im Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberau (dpa/lby) - Ein 42-Jähriger ist nach einem schweren Verkehrsunfall seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei Weilheim am Sonntag mitteilte, war ein 79-Jähriger gemeinsam mit seiner 78-jährigen Frau am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 2 in Richtung Oberau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) unterwegs, als er aus zunächst ungeklärten Gründen auf die Gegenspur geriet. Bei dem mutmaßlichen Überholmanöver kollidierte der Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Auto, in dem sich der 42-Jährige mit seiner 36-jährigen Frau und dem gemeinsamen sechsjährigen Kind befand. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus und starb dort.

Eine 23 Jahre alte Frau, die mit ihrem Pkw nicht mehr ausweichen konnte und in die beiden Fahrzeuge fuhr, wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher schwebte am Sonntag noch in Lebensgefahr. Weil ein Unfallwrack neben die angrenzende Bahnstrecke geschleudert wurde, kam es zu starken Einschränkungen im Bahnverkehr, die B2 blieb zwischen der A95 und Oberau für fast sieben Stunden gesperrt.