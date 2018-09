Mädchen stirbt nach Kletterunfall bei Oberammergau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberammergau (dpa/lby) - Ein achtjähriges Mädchen ist am Ettaler Mandl bei Oberammergau abgestürzt und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das Kind aus dem Raum München, das mit einem Elternteil unterwegs war, sei am Sonntag auf dem Klettersteig beim Abstieg vom Gipfel etwa 50 Meter in die Tiefe gefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Mehrere Wanderer beobachteten den Absturz und leisteten Erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber brachte das schwer verletzte Kind ins Unfallkrankenhaus Murnau. Trotz ärztlicher Bemühungen erlag die Achtjährige in der Nacht ihren Verletzungen.

Das Mädchen sei mit einem Klettersteigset gut ausgerüstet gewesen, sagte Polizeibergführer Walter Schmid. Die Gründe für das Unglück seien unklar. Die Zeugen des Unfalles wurden von der Bergwacht ins Tal begleitet und von Mitarbeitern des Kriseninterventionsdienstes betreut.

Das 1633 Meter hohe Ettaler Mandl ist ein beliebtes Ausflugsziel. Durch die Bergbahn von Oberammergau aus auf den Nachbargipfel Laber ist es gut erreichbar; der Klettersteig zum Gipfel ist nicht schwierig. Erst vor wenigen Wochen sei der Steig auf den neuesten Stand gebracht worden, sagte Schmid. Ketten wurden entfernt und durch Drahtseile ersetzt. "Das Ettaler Mandl ist gut abgesichert."