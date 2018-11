Lkw verliert 350 Liter Diesel nach Zusammenstoß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ober-Ramstadt (dpa/lhe) - Rund 350 Liter Diesel hat ein Lastwagen nach einem Unfall auf der Bundesstraße 426 bei Ober-Ramstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) verloren. Ein 33-jähriger Autofahrer sei in der Nacht zum Freitag in den Gegenverkehr geraten und mit dem Laster kollidiert, teilte die Polizei mit. Dabei wurde der Kraftstofftank aufgerissen, sodass sich eine 100 Meter lange Dieselspur auf der Straße verteilte. Der Autofahrer verletzte sich leicht und kam zur Vorsorge in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Während der Reinigungsarbeiten war die B426 an der Unfallstelle für fünf Stunden gesperrt.