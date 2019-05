Staus nach Unfällen auf den Autobahnen 5 und 7

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedberg (dpa/lhe) - Auf den Autobahnen 5 und 7 mussten Pendler und Reisende am Dienstagnachmittag viel Geduld mitbringen. Ein verunglückter Lastwagen blockierte ab dem Mittag die A5 in der Wetterau und verursachte einen kilometerlangen Stau. Der Fahrer hatte nach ersten Erkenntnissen kurz hinter der Raststätte Wetterau in Richtung Norden wegen eines Bremsmanövers die Kontrolle verloren, wie die Polizei in Friedberg mitteilte. Der Lkw kam ins Rutschen, stieß gegen ein Auto und blieb dann auf der Fahrbahn stehen. Am Nachmittag war zunächst nur eine Fahrspur für den Verkehr frei. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Im Laufe der Bergungsarbeiten sollte die A5 in Richtung Norden vorübergehend vollgesperrt werden.

Bei Melsungen kam es auf der A7 nach zwei Unfällen ebenfalls zu einem langen Stau. Zunächst hatte sich ein in nördlicher Richtung fahrender Mann auf nasser Fahrbahn überschlagen. Der Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Im entstandenen Stau stießen wenig später drei weitere Fahrzeuge ineinander. Dabei wurden fünf Menschen leicht verletzt. Auf der Autobahn und auch auf den Ausweichstrecken kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.