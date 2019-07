Tram kracht gegen Linienbus und rutscht aus Gleisen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Eine Tram ist in Nürnberg mit einem Linienbus kollidiert und dabei aus den Gleisen geschoben worden. Dabei seien am Mittwochmorgen wenige Menschen verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Schwerverletzten. Der Unfall hatte sich aus zunächst ungeklärter Ursache im morgendlichen Berufsverkehr an einem Verkehrsknotenpunkt ereignet. Wegen der Bergungsarbeiten gebe es wohl noch länger erhebliche Verkehrsbehinderungen, sagte der Sprecher.