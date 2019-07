81-Jährige stirbt nach Sturz auf U-Bahngleis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Nach einem Sturz auf ein U-Bahngleis in Nürnberg ist eine 81-jährige Frau im Krankenhaus gestorben. Die Frau hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach dem Vorfall am Freitagnachmittag schwebte sie in Lebensgefahr und kam in eine Klinik, wo sie am Samstag starb. Laut Polizei zeigen Videoaufnahmen, wie sich die Frau am U-Bahnhof Rennweg zu Fuß der Bahnsteigkante näherte und dann aus zunächst unbekannter Ursache in das Gleisbett fiel.