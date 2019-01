A14 nach stundenlanger Sperrung wieder frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Mehrere Stunden nach einem Glätteunfall ist die Autobahn 14 in Richtung Magdeburg wieder freigegeben. Ein Lastwagen war am frühen Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Ost und Kleinpösna in einen Graben gerutscht, wie eine Polizeisprecherin in Leipzig sagte. Der 43 Jahre alte Fahrer kam mit Schnittwunden und einer Schädelverletzung in ein Krankenhaus. Weil das hintere Teil des Fahrzeugs quer auf der Straße lag, musste die Autobahn während der Aufräumarbeiten etwa sechs Stunden lang gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens war laut Polizei zunächst unklar.