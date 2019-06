Schwerer Unfall auf A7: Autobahn zeitweise voll gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) - Ein Autofahrer hat sich am Mittwoch auf der Autobahn 7 bei Northeim mit seinem Wagen überschlagen und ist schwer verletzt worden. Der 41-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Göttingen. Nach dem Unfall war die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Northeim-West und Nörten-Hardenberg in Richtung Süden zeitweise voll gesperrt. Der mehrere Kilometer lange Stau hatte sich den Angaben zufolge am Abend allerdings wieder aufgelöst. Einzelheiten über den Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.