23-Jähriger bei Auffahrunfall in Northeim verletzt

Northeim (dpa/lni) - Bei einem Auffahrunfall in Northeim ist ein 23 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Der Polizei zufolge war der Mann am Samstagabend auf einen Wagen vor ihm aufgefahren, der abgebremst hatte. Der Mann wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere seiner Verletzungen gab es zunächst keine Angaben. Der gleichaltrige Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 9500 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.