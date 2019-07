Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhorn (dpa/lni) - Eine 35 Jahre alte Radfahrerin ist in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 23 Jahre alte Autofahrer hatte am Freitagabend mehreren Zeugen zufolge das Rotlicht einer Ampel missachtet, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, war den Angaben zufolge aber nicht in Lebensgefahr.