Autofahrer übersieht Transporter: Kleinkind verletzt

Nordhorn (dpa/lni) - Ein drei Jahre altes Mädchen und zwei weitere Menschen sind bei einem Autounfall in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Der Fahrer des Wagens hatte nach Polizeiangaben einen Kleintransporter übersehen, der am Freitagabend einen Lastwagen überholte. Die Verletzten, die alle im selben Auto saßen, kamen nach dem Zusammenstoß mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wurde auf rund 11 500 Euro geschätzt.