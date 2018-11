Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - Ein 32 Jahre alter Autofahrer hat auf einer Kreuzung in Nordhausen die Vorfahrt missachtet und ist mit dem Auto einer 28-Jährigen kollidiert. Bei dem Unfall wurde die 28-Jährige leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Durch den Zusammenstoß der Autos am Freitagabend ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von 30 000 Euro entstanden.