Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nordhausen (dpa/th) - Ein 18-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Unfall im nordthüringischen Nordhausen schwer verletzt worden. Der junge Mann sei am Dienstagmorgen in Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen, als ein entgegenkommendes Auto vor ihm abbog und ihm die Vorfahrt nahm, wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen mitteilte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mopedfahrer so schwer, dass er später in eine Spezialklinik eingeliefert werden musste. Der Autofahrer erlitt einen Schock.