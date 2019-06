Radfahrerin erleidet schwere Kopfverletzungen bei Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Eine Radfahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Norderstedt (Kreis Segeberg) lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Die 65-jährige Frau hatte am Donnerstag auf der Niendorfer Straße gerade eine grüne Ampel passiert, als die Norderstedterin von einem abbiegenden Lastwagen erfasst wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Radfahrerin stürzte und wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 53-jährige Lkw-Fahrer aus Beidenfleth blieb unverletzt.