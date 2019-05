Direkt aus dem dpa-Newskanal

Norderstedt (dpa/lno) - Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Norderstedt gestorben. Der Mann sei am Donnerstagabend beim Überholen im Gegenverkehr frontal mit einem Auto zusammengestoßen, sagte eine Polizeisprecherin. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er starb. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.