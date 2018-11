25-Jähriger stirbt bei Unfall in Norderstedt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Segeberg (dpa/lno) - Ein 25 Jahre alter Beifahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Norderstedt ums Leben gekommen. Der Wagen geriet am Mittwoch gegen 0.20 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache etwa 300 Meter nach einer Kreuzung ins Schleudern, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den 29-jährigen Fahrer brachten Sanitäter mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, der Beifahrer starb noch am Unfallort. Weitere Fahrzeuge oder Personen seien nicht beteiligt gewesen, hieß es.