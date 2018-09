Vorfahrt missachtet: Tote bei Autounfall in Nordermeldorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordermeldorf (dpa/lno) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Nordermeldorf (Kreis Dithmarschen) sind ein 67-jähriger Fahrer und seine 92-jährige Beifahrerin tödlich verletzt worden. Eine 23-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Demnach habe der 67-jährige Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge am Sonntagnachmittag an einer Kreuzung die Vorfahrt der 23-Jährigen missachtet. Die 92-Jährige starb noch am Unfallort. Der Unfallverursacher erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.