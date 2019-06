Autofahrer werden bei Frontalcrash lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordenham (dpa/lni) - Bei einem Frontalzusammenstoß in Nordenham im Kreis Wesermarsch sind zwei Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Im morgendlichen Berufsverkehr war ein 55-Jähriger am Dienstag auf der B212 in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Taxi zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten der Unfallverursacher und der 62 Jahre alte Taxifahrer lebensgefährliche Verletzungen. Das Taxi war ohne Fahrgäste unterwegs. Andere Autofahrer befreiten die Opfer aus den Wracks und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Helfer um sie. Der 55-Jährige kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik, der Taxifahrer mit einem Krankenwagen. Die Autos haben nur noch einen Schrottwert.