Auto hebt ab und landet im Straßengraben: Fünf Verletzte

Nordenham (dpa/lni) - Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen im Kreis Wesermarsch von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Eine 28-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt, ist aber nicht in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher sagte. Drei weitere Insassen und der Fahrer wurden bei dem Unfall auf der Bundesstraße 212 in Richtung Nordenham leicht verletzt.

Warum der Wagen in einer leichten Kurve von der Straße abkam, ist laut Polizei noch unklar. Dem Bericht zufolge stieß das Auto gegen einen Wall am Straßenrand, hob ab und blieb nach etwa 20 Metern im Straßengraben liegen. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, den die Beamten auf etwa 45 000 Euro schätzen.