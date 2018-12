Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordenham (dpa/lni) - Ein 21 Jahre alter Mann ist bei Reparaturarbeiten an einem defekten Industrieofen in einem Recyclingunternehmen in Nordenham (Kreis Wesermarsch) schwer am Kopf verletzt worden. Nach Polizeiangaben musste der Mitarbeiter des Unternehmens am Mittwoch mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Unfallhergang war zunächst noch unklar und wird vom zuständigen Gewerbeaufsichtsamt untersucht.