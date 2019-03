Direkt aus dem dpa-Newskanal

Niesky (dpa/sn) - Eine 89 Jahre alte Radfahrerin ist am Freitag in Nisky (Landkreis Görlitz) gestürzt und an ihren Verletzungen gestorben. Nach Angaben der Polizei in Görlitz war sie ohne Helm unterwegs. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Dort starb die Frau.