Lastwagen fährt in Baustellenfahrzeuge auf A9

Potsdam/Niemegk (dpa/bb) - Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 9 in Höhe der Anschlussstelle Niemegk in mehrere Baustellenfahrzeuge gefahren. Dabei wurden am Montag ein Mensch schwer, ein weiterer leicht verletzt, wie die Polizei in Potsdam mitteilte. Ein Hubschrauber landete auf der Autobahn zur Rettung des Schwerverletzten. Wie es zu dem Unfall im Bereich der Tagesbaustelle in Richtung Leipzig kam, war zunächst unklar. Auch weitere Details konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht nennen.