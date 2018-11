Frau fährt Böschung runter: Auto bleibt senkrecht stehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Öschelbronn (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist eine Böschung hinuntergeschleudert und dann in ihrem Wagen senkrecht zum Stehen gekommen. Die Frau verletzte sich dabei schwer. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei die Frau aus bisher ungeklärten Gründen auf einer Landstraße in Öschelbronn (Enzkreis) von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gefahren. Dort blieb das Auto senkrecht stehen. "Da die Wirbelsäule betroffen ist, haben wir uns dazu entschlossen die Frau aus dem Auto herauszuschneiden", sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Nach ersten Angaben waren die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.