48 weitere Smiley-Messgeräte sollen Raser in Hessen bremsen

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - In diesem Jahr sollen auf Hessens Straßen weitere 48 Smiley-Messgeräte aufgehängt werden. Mit den Leuchtanzeigen wollen das Land, der Autofahrerclub ADAC und die Landesverkehrswacht Autofahrer dazu bringen, nicht zu schnell zu fahren. Die sogenannten Dialog-Displays messen die Geschwindigkeit eines vorbeifahrenden Wagens und zeigen entweder einen lachenden Smiley oder einen mit heruntergezogenen Mundwinkeln - je nachdem, ob sich der Autofahrer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hält oder nicht.

Seit 2017 werden nach Angaben des Verkehrsministeriums in Wiesbaden und des ADAC in Frankfurt jährlich für rund 75 000 Euro 48 solcher Messanlagen in Hessen aufgehängt. Die Kosten dafür teilen sich das Ministerium und der ADAC Hessen-Thüringen. Am Freitag hängten Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), ADAC-Vorstandsmitglied Jürgen Lachner und Landesverkehrswacht-Präsident Klaus Ruppelt symbolisch in Niedernhausen (Rheingau-Taunus-Kreis) ein Dialog-Display auf.