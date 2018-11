Kinder eilen betrunkenem Rollerfahrer zu Hilfe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Niederkrüchten (dpa/lnw) - Drei Kinder sind einem betrunkenen Rollerfahrer in Niederkrüchten (Kreis Viersen) nach einem Unfall zu Hilfe geeilt. Am Freitag sei der 30-Jährige gegen einen Randstein gefahren und gestürzt, teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit. Die Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren hatten keine Handys bei sich und alarmierten deshalb Erwachsene in der Nachbarschaft. Der Rollerfahrer trug keinen Helm und hatte keinen gültigen Führerschein. Mit schweren Kopfverletzungen kam er schließlich ins Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.