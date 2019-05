Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß nahe Bitburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bitburg (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß sind in der Nähe von Bitburg zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger sei am Mittwochnachmittag mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn der Bundesstraße 50 gekommen und dort auf das Auto eines 40-Jährigen geprallt, teilte die Polizei mit. Die Männer wurden in Krankenhäuser gebracht, ihre Wagen abgeschleppt. Der Unfall geschah gegen 13.45 Uhr auf gerade Strecke zwischen Sinspelt und Niedergeckler. Ein Gutachter soll die noch Unfallursache klären.