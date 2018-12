16-Jährige angefahren und tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Niederfell (dpa/lrs) - Eine 16-Jährige ist in Niederfell (Kreis Mayen-Koblenz) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Fußgängerin habe am Mittwochabend versucht, die Bundesstraße 49 an einer Bushaltestelle an der Moselgoldbrücke zu überqueren, teilte die Polizei in Koblenz mit. Eine Autofahrerin erfasste die Jugendliche mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache. Die 16-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starb. Die 38 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock.