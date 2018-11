Mehrere Verletzte nach Frontalzusammenstoß bei Neuweiler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuweiler (dpa/lsw) - Mehrere Menschen sind bei einem Unfall in Neuweiler (Kreis Calw) am Freitag verletzt worden. Ein 79-Jähriger wollte nach Angaben der Polizei am Freitag auf der Landstraße in Richtung Neuweiler links in ein Industriegebiet abbiegen. Dabei habe er das Fahrzeug einer entgegenkommenden 81-Jährigen übersehen. Sie versuchte noch auszuweichen und prallte dabei frontal in ein mit sechs Menschen besetztes Auto, das hinter dem 79-Jährigen fuhr. Bei dem Unfall wurden sowohl die Frau als auch die sechs Insassen verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.