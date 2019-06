Betrunkener fährt mit Auto gegen Ampel: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustrelitz (dpa/lno) - Ein 63 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall nahe Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Der alkoholisierte Mann verlor am Samstagabend in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach streifte er zunächst mit seinem Auto eine Leitplanke und stieß dann gegen eine Ampel. Er kam mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus. Eine Alkoholkontrolle ergab den Angaben zufolge einen Wert von 1,56 Promille.