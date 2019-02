Mann überschlägt sich mit Auto und verletzt sich schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt/Edenkoben (dpa/lrs) - Ein Autofahrer hat sich beim Abfahren von der Autobahn 65 bei Neustadt an der Weinstraße mit seinem Wagen überschlagen und schwer verletzt. Der 47-Jährige sei am Samstag an der Anschlussstelle Neustadt-Süd zu schnell in die Ausfahrt gefahren und von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Auto geriet auf die Schutzplanke und wurde in die Luft katapultiert. Es überschlug sich mehrmals und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit einem Schleudertrauma und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.