Drei Kinder und zwei Erwachsene bei Unfall auf A 65 verletzt

14. Januar 2019 07:41 Unfälle - Neustadt an der Weinstraße

Neustadt (dpa/lrs) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 65 bei Neustadt sind fünf Menschen leicht verletzt worden, darunter drei Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und vier Jahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor ein betrunkener Autofahrer auf regennasser Straße am Sonntagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Demnach kollidierte er zunächst mit der Leitplanke und krachte dann gegen das vor ihm fahrende Auto. Dieses verlor ebenfalls die Kontrolle und stieß mit einem Wagen im Gegenverkehr zusammen. Fünf Menschen wurden zur Vorsorge in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn musste für kurze Zeit voll gesperrt werden, dadurch entstand ein Stau von mehreren Kilometern. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 65 000 Euro. Beim Unfallverursacher stellten die Beamten einen Alkoholwert von 1,65 Promille fest. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.