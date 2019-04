Mann kollidiert mit Transporter und wird schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt an der Orla (dpa/th) - Ein Autofahrer ist mit einem entgegenkommenden Transporter kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Der Mann (56) war am Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Landstraße zwischen Südliches Saaletal (Saale-Holzland-Kreis) und Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Unfall wurde er eingeklemmt und kam nach seiner Befreiung in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, konnte den Schwerverletzten wegen des Wetters aber nicht transportieren. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt.

Der Fahrer eines nachkommenden Autos, das mit einem der Unfallwagen kollidierte, wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Landstraße musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Zur genauen Ursache des Unfalls ermittelt die Polizei.