Elsoff (dpa/lrs) - Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit ist ein 37-jähriger Motorradfahrer im Westerwald von der Fahrbahn abgekommen und in einen Straßengraben gestürzt. Bei dem Unfall auf einer Kreisstraße zwischen Elsoff und Neunkirchen wurde der Mann am Donnerstagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht.