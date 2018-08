Kind beim Überqueren der Straße von Bus angefahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - Ein sechs Jahre altes Kind ist am Montag in Neumünster beim Überqueren der Straße von einem Bus berührt und leicht verletzt worden. Das Kind habe nicht auf den Bus geachtet, teilte die Polizei in Neumünster mit. Die Busfahrerin bremste zwar, konnte allerdings nicht vermeiden, dass es zu einer Berührung mit dem Kind kam. Das Kind fiel hin und wurde leicht verletzt. Durch das starke Abbremsen stürzten im Bus ein elfjähriges Kind und eine 53 Jahre alte Frau. Die Busfahrerin erlitt einen Schock.