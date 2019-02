Zug kollidiert bei Neukirch mit umgestürztem Baum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neukirch (dpa/sn) - Ein Trilex-Zug ist auf der Strecke Zittau-Dresden in Neukirch (Landkreis Bautzen) mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Ein Lokführer und eine Kundenbetreuerin wurden leicht verletzt, wie die Länderbahn am Montag mitteilte. Die zehn Fahrgäste an Bord des Zuges blieben unverletzt. Sie wurden nach dem Unfall am Montagmorgen gegen 5.00 Uhr mit Taxen weiterbefördert.

Der Lokführer hatte nach Unternehmensangaben noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet und konnte sich anschließend auf dem Gang in Sicherheit bringen. Der Zug wurde schwer beschädigt und ist nicht mehr fahrtüchtig. Er soll im Laufe des Vormittags in eine Werkstatt nach Görlitz geschleppt werden. Nach Angaben der Länderbahn sollte die Strecke bis etwa 10.00 Uhr gesperrt bleiben. Für die Fahrgäste wurde ein Notverkehr mit Bussen eingerichtet.