Autofahrer kracht gegen Hauswand und stirbt

Neukirchen (dpa/sn) - Ein 72-Jähriger ist im Erzgebirgskreis mit seinem Wagen frontal gegen eine Hauswand gefahren und ums Leben gekommen. Der Mann sei am frühen Mittwochmorgen in Neukirchen mit dem Auto in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal in die Hauswand gekracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Rettungsdienst habe den Mann aus seinem Auto befreit und erfolglos versucht, den Mann wiederzubeleben. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Mehrere Medien berichteten, dass es Hauswand sich um die Hauswand eines Supermarkts handelte. Die Polizei wollte das zunächst nicht bestätigen. Den gesamten Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro.