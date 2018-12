Verunglückter Güterwagen geborgen: Bahnhof Neuhof frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuhof (dpa/lhe) - Züge können wieder regulär durch den Bahnhof Neuhof in Osthessen fahren. Spezialisten konnten dort einen am Freitag verunglückten Güterwagen in der Nacht auf Montag bergen, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Kesselwagen war mit dem leicht brennbaren Kühlmittel Methylchlorid gefüllt, das das zentrale Nervensystem stören kann.

Die Experten pumpten das Gas zunächst aus dem beschädigten Kesselwagen über eine Leitung in einen anderen Tank. Dann transportierten sie den leeren havarierten Wagen ab. Dafür brauchten sie mehrere Stunden. Für die Anwohner habe während der Arbeiten zu keiner Zeit Gefahr bestanden, sagte ein Polizeisprecher.

Am Freitag war der Triebwagen eines Güterzugs beim Rangieren im Bahnhof Neuhof mit einem anderen Güterzug zusammengeprallt. Der Kesselwagen entgleiste. Am Samstag zwar wurde er wieder auf die Gleise gehoben. Doch die Bergung verzögerte sich, weil Methylchlorid austrat und der Wagen wegen des Lecks nicht weggefahren werden konnte. Der Bahnhof war in dieser Zeit gesperrt.