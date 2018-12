Kesselwagen nach Unfall wieder auf die Gleise gehoben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuhof (dpa/lhe) - Nach dem Güterzug-Unfall im osthessischen Neuhof ist der verunglückte Kesselwagen am Samstag wieder auf die Gleise gehoben worden. Die Bergung begann mit rund zweistündiger Verspätung gegen 13.00 Uhr und verzögerte sich dann weiter, weil der Austritt einer geringen Menge des Kühlmittels Methylchlorid gemessen wurde, wie die Polizei mitteilte.

Der Bahnverkehr stand während der Bergung still. Auf der Bahnstrecke Fulda-Hanau wurden Züge umgeleitet, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Dadurch konnte es zu Verspätungen kommen.

In einem Umkreis von 300 Metern um die Unfallstelle hatten rund 150 Menschen schon am Samstagmorgen aus Sicherheitsgründen alle Gebäude verlassen. Sie konnten bis zur Abdichtung des Kesselwagens nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Methylchlorid ist ein Gefahrstoff, der unter anderem Störungen des Zentralnervensystems hervorrufen kann.

Am späten Nachmittag stand der Kesselwagen zwar wieder auf den Schienen, konnte aber wegen des Lecks nicht weggefahren werden. "Spezialisten müssen erst kommen und das Leck abdichten", sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Am Freitagmittag war der Triebwagen eines Güterzugs beim Rangieren im Bahnhof Neuhof mit dem letzten Wagen eines anderen Güterzugs zusammengeprallt. Dadurch hoben der Kesselwagen wie auch die Lok von den Gleisen ab. Die genaue Unfallursache war auch am Samstag noch unklar.

Der Verkehr auf der Autobahn 66 konnte entgegen erster anderslautender Meldungen aber fließen. Die Straßenmeisterei stehe aber bereit, um die Autobahn im Notfall sofort zu sperren, sagte der Sprecher.