Güterzug-Unfall: Kesselwagen mit Gefahrgut beschädigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuhof (dpa/lhe) - Bei einem Güterzug-Unfall im osthessischen Neuhof ist aus einem Kesselwagen möglicherweise Gefahrgut ausgetreten. Zur Substanz und Menge konnte die Bundespolizei zunächst keine Angaben machen. Mehrere Medien berichteten, dass es zu einem Gas-Austritt gekommen sei. Der Unfallort wurde im Umkreis von 200 Meter abgesperrt, wie die Bundespolizei berichtete. Angaben zu Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sich am Freitagmittag zwei Güterzüge bei Rangierfahrten an der Bahnhofseinfahrt gestreift haben. Dadurch wurde ein Kesselwagen angehoben. Er stand schräg auf den Gleisen. "Die Unfallursache ist noch unklar", sagte ein Sprecher der Bundespolizei. "Es ist für mich unerklärlich, wie so etwas passieren kann."