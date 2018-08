Ein Schwerverletzter nach Kollision bei Neuenstein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuenstein (dpa/lhe) - Ein 59-jähriger Mann ist mit seinem Auto nahe Neuenstein (Kreis Hersfeld-Rotenburg) in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Der Fahrer verlor am Dienstagabend in einer Rechtskurve der Bundesstraße 324 die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann war demnach möglicherweise betrunken. Zunächst streifte er mit seinem Wagen die Seite eines entgegenkommenden Lasters, dann kollidierte er mit dem Auto eines 34-Jährigen. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr barg ihn schwer verletzt. Beide Männer kamen in Krankenhäuser.