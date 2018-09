Familienauto überschlägt sich: fünf Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuenkirchen (dpa/lno) - Weil ihr Wagen von der Straße abkam und sich im Straßengraben überschlug, ist eine fünfköpfige Familie bei Neuenkirchen (Kreis Dithmarschen) schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstag aus zunächst unbekannter Ursache, Alkohol sei nicht im Spiel gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Bevor das Auto sich überschlug, soll es zudem mehrere Straßenschilder sowie eine Straßenlaterne gestreift haben. Der 26-jährige Fahrer und Vater, die drei Kinder im Alter von ein, vier und fünf Jahren, sowie deren Mutter wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge keine. An dem Wagen entstand Totalschaden. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.