Auto von der Autobahn geschleudert: Fahrer tot

Neuendettelsau (dpa/lby) - Bei einem schweren Unfall ist auf der Autobahn 6 in Mittelfranken am Mittwoch ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen des Mannes am Nachmittag zwischen Neuendettelsau und Schwabach aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und und fuhr in ein angrenzendes Waldgebiet. Bei dem Aufprall wurde der Fahrer derart schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auf der Gegenfahrbahn kam es wenig später zu einem weiteren schweren Auffahrunfall, bei dem ein Mann allerdings nur leicht verletzt wurde. Die Autobahn war zeitweise in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Später wurde der Verkehr einspurig an den Unfallstellen vorbeigeleitet.