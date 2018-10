Motorradfahrer nach Vollbremsung schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nesse-Apfelstädt (dpa/th) - Ein Motorradfahrer ist nach einer Vollbremsung im Landkreis Gotha schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag musste der 44-jährige Motorradfahrer am Samstagnachmittag auf einer Straße in Nesse-Apfelstädt im Ortsteil Neudietendorf aufgrund eines links abbiegenden Autos aus dem Gegenverkehr schnell bremsen. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer. Das Auto fuhr weiter in Richtung des Ortsteiles Kornhochheim. Die Polizei hoffe nun auf Hinweise.