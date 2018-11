Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Ein Radfahrer ist in Neubrandenburg bei einem Unfall schwer verletzt worden, nachdem er eine rote Ampel missachtet hatte. Der 35-Jährige stieß mit einem Auto zusammen, dessen Fahrer ihn beim Abbiegen nicht rechtzeitig wahrnehmen konnte, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Zusammenstoß an der Kreuzung Demminer/Torgelower Straße am Freitagnachmittag wurde der Fahrradfahrer ins Klinikum Neubrandenburg gebracht.