Betrunkener Jugendlicher wird auf Fahrrad angefahren

Neubrandenburg (dpa/mv) - Ein 17-Jähriger ist auf einer Kreuzung in Neubrandenburg mit seinem Fahrrad von einem Auto erfasst und dabei am Kopf verletzt worden. Der Jugendliche sei nach dem Zusammenstoß am Donnerstagabend zunächst aufgestanden und vom Unfallort geflohen, teilte die Polizei am Freitag mit. Insassen des Autos hätten ihn dann aber eingeholt und aufgehalten. Er soll bei Rot über die Kreuzung gefahren sein. Polizisten stellten am Unfallort fest, dass der 17-Jährige nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest bestätigte, dass er betrunken war. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er nach seiner Kopfverletzung zur Beobachtung bleiben sollte.