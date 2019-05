Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neu-Bamberg (dpa-lrs) - Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Wildunfall nahe Neu-Bamberg (Landkreis Bad Kreuznach) verletzt worden. Ein Reh sei am späten Montagabend plötzlich auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen, stieß mit dem Tier zusammen und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.