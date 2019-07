Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neißeaue (dpa/sn) - Ein 27 Jahre alter Bauarbeiter ist am Montag in Neißeauße (Landkreis Görlitz) durch einen Sturz ums Leben gekommen. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hatte er während der Mittagszeit das Dach eines Haues betreten und war durch die Decke des Dachbodens etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und starb. Die Polizei nahm .die Ermittlungen auf.