Betrunkener Autofahrer im Gegenverkehr: Zwei Kinder verletzt

Naumburg (dpa/sa) - Ein betrunkener Autofahrer hat im Burgenlandkreis einen Unfall verursacht, bei dem drei Menschen verletzt wurden - darunter zwei Kinder. Der 27-Jährige geriet mit seinem Auto auf der Bundesstraße zwischen Naumburg und Weißenfels in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto wurden dessen 53-jährige Fahrerin sowie die beiden mitfahrenden Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren verletzt. Alle drei kamen in ein Krankenhaus. Beim Unfallverursacher stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille fest. Er musste am Samstag seinen Führerschein abgeben.