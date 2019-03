Eine Tote und Verletzte bei Autounfall nahe Mutlangen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mutlangen (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist bei einem schweren Unfall nahe Mutlangen (Ostalbkreis) ums Leben gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war ein 35-Jähriger am Freitagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal in das Fahrzeug der Frau gekracht. Die 48-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen Wagens wurde lebensgefährlich verletzt. Eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger, die in den Autos saßen, erlitten schwere Verletzungen und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.